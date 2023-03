Crystal Palace vs Leicester City – probabili formazioni (Di venerdì 31 marzo 2023) La seconda era di Roy Hodgson al Selhurst Park inizia sabato 1 aprile pomeriggio, quando il Crystal Palace ospiterà il Leicester City, squadra in lotta per la retrocessione, in Premier League. Le Eagles e le Foxes sono due delle nove squadre a rischio retrocessione che si avvicinano alla fine della campagna, rispettivamente al 12° e al 17° posto, ma separate da un divario di soli due punti. Il calcio di inizio di Crystal Palace vs Leicester City è previsto alle 16 Anteprima della partita Crystal Palace vs Leicester City a che punto sono le due squadre Crystal Palace A 75 anni, Hodgson ha ancora voglia di fare il manager e torna a Croydon ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 31 marzo 2023) La seconda era di Roy Hodgson al Selhurst Park inizia sabato 1 aprile pomeriggio, quando ilospiterà il, squadra in lotta per la retrocessione, in Premier League. Le Eagles e le Foxes sono due delle nove squadre a rischio retrocessione che si avvicinano alla fine della campagna, rispettivamente al 12° e al 17° posto, ma separate da un divario di soli due punti. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreA 75 anni, Hodgson ha ancora voglia di fare il manager e torna a Croydon ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... periodicodaily : Crystal Palace vs Leicester City – probabili formazioni - Grande__Jack80 : A 75 anni #RoyHodgson torna in panchina al Crystal Palace. Ha iniziato ad allenare nel 1976 (!!!), ha guidato 4 naz… - Ftbnews24 : #Crystal Palace-Leicester City, il Pronostico di Premier League: piace il Goal ma occhio al segno X #Premier League - sportface2016 : #Crystalpalace, torna #Hodgson: 'Avevo accettato il ritiro perché era quello che dicevano tutti, ma non sono pronto… - sportli26181512 : Crystal Palace, Hodgson: 'Ho accettato perché sono vecchio ma non mi ci sento abbastanza': Roy Hodgson, richiamato… -