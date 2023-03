Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi sono ancora famiglia

(Di venerdì 31 marzo 2023) Non stanno più insieme, ma l'attrice e il conduttorerimasti molto legati, come raccontano alcuni scatti che li ritraggono insieme. Lui le è rimasto vicino anche durante la gravidanza, e oggi fa parte della vita della piccola Anna

Voleva proteggere un momento così importante. Oggi più che mai, a Cristiana va tutta la mia ammirazione e la mia stima», le parole di lui. Oggi Andrea Pezzi è ancora nella vita della Capotondi, e fa ...