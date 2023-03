Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aliasvaughn : RT @shelshapira: Cristiana Capotondi sarà l' astrofisica Margherita Hack: le riprese del film a Firenze, tra Santa Croce e San Miniato sono… - paolo77jpm : RT @repubblica: Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi si sono separati, lei ha una figlia da un altro, ma 'insieme sono una famiglia' [a cura… - FilippoCarmigna : Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi insieme: 'Ha avuto una figlia da un altro ma...' - repubblica : Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi si sono separati, lei ha una figlia da un altro, ma 'insieme sono una famiglia'… - rep_roma : Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi si sono separati, ma 'insieme sono una famiglia' -

Una passeggiata con gli amici e tante risate.e la sua piccolina si concedono un bel giretto e insieme a loro spunta Andrea Pezzi. L'attore lo aveva promesso e l'ha mantenuto: è ancora vicino alla sua ex e alla bambina che lei ..."Margherita delle stelle", la fiction Rai1 che racconta la storia di Margherita Hack, interpretata da, arriva a Pistoia. La città, infatti, è stata scelta per girare alcune scene della serie dedicata all'astrofisica italiana, destinata a diventare la prima donna a dirigere l'...Si intitola Margherita delle Stelle la fiction Rai dedicata all astrofisica.a Firenze sul set della fiction targata Rai Margherita delle Stelle , dedicata alla grande astrofisica Margherita ...

Cristiana Capotondi con la figlia, Andrea Pezzi è uno di famiglia TGCOM

Cristiana Capotondi, diventata mamma a settembre, aveva chiesto ad Andrea Pezzi, suo ex, di starle accanto durante la maternità. Ancora oggi l’attore è uno di famiglia per la giovane donna che non ha ...Dopo la nascita della sua prima figlia Cristiana Capotondi ha rotto il silenzio sulla sua separazione da Andrea Pezzi, avvenuta in maniera pacifica e dopo una storia d’amore lunga e importante. I due ...