Cremonese | Ballardini | «Coppa Italia? Pensiamo all’Atalanta…»

(Di venerdì 31 marzo 2023) Davide, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta Davide, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «? Non ci possiamo permettere di pensare a mercoledì, se solo per un secondo pensassimo alla partita che verrà dopo vuol dire che non avremmo capito niente. Giochiamo contro una squadra con cui è un attimo fare brutta figura se non sei grintoso, rabbioso, attento e aggressivo. Pero’ ci tengo a precisare che essere arrivati a questo punto inè un merito. Giochiamo contro una squadra che è certamente tra le più attrezzate del nostro campionato, a mio parere poteva tranquillamente giocarsela con l’Inter, il Napoli e le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Cremonese, #Ballardini: 'Affrontare l'#Alatanta è difficile. Penseremo dopo alla Coppa Italia' - Fantacalcio : Cremonese-Atalanta, la conferenza di Ballardini - tuttoatalanta : Cremonese, i convocati di Ballardini: out Okereke, Chiriches e Ferrari - Tutfantacalcio : ??#CREMONESE: tra i convocati di Ballardini out #Okereke, #Chiriches e #Ferrari ?? - laprovinciacr : #Cremonese, mister Ballardini: «Con l'Atalanta sfida altamente impegnativa» - -

Commenta per primo Davideha parlato in conferenza stampa prima del derby contro l'Atalanta . 'Giochiamo contro una squadra che è certamente tra le più attrezzate del nostro campionato, a mio parere poteva ...Il tecnico della: "Non ci saranno Ferrari, Chiriches e Okereke". CREMONA - Vigilia di una settimana intensa per Davidee per la, attesa domani dal derby contro l'Atalanta e poi dalla semifinale di Coppa Italia. "Intanto, sottolineo che essere arrivati a questo punto in Coppa Italia è un merito. ...PROBABILI FORMAZIONI(3 - 5 - 2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Galdames, Benassi, Valeri; Tsadjout, Dessers. All.. ATALANTA (3 - 4 - 3): Musso; ...

Cremonese-Atalanta, la conferenza di Ballardini Fantacalcio ®

Dopo la sosta del campionato riparte la Serie A. La giornata numero 28 aprirà i battenti con il “derby” lombardo tra Cremonese ed Atalanta. Il tecnico dei padroni di casa, Davide Ballardini, in ...Gli uomini di Ballardini infatti si trovano al 20° posto, mentre la Dea si trova al 6° posto ed è in piena lotta per l’accesso in Champions League. Esultanza Cremonese – @livephotosport Proprio per ...