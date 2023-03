"Si tratta di questioni interne americane che non giudichiamo necessario commentare". Così il portavoce delDmitry Peskov ha risposto oggi a una domanda sull'incriminazione dell'ex presidente Usa Donald Trump. .... si trincera dietro un no, dicendo di "non essersela ancora fatta". Il suo suggerimento ...si chiede se non riconosca almeno a posteriori di aver contribuito a fornire "una scusa" al...Nodal ministero degli Esteri. La presidenza ucraina dice che non risulta fissata l'agenda dell'eventuale videoconferenza con Zelensky. Il portavoce del, Peskov, si limita a 'non ...

Cremlino, 'no comment sull' incriminazione di Trump' MOSCA RagusaNews

(ANSA) - MOSCA, 31 MAR - "Si tratta di questioni interne americane che non giudichiamo necessario commentare". Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha risposto oggi a una domanda ..."Non si parla di sospetti, è stato colto in flagrante": così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha commentato il fermo del giornalista americano del Wall Street Journal a Ekaterinburg. Lo riferis ...