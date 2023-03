Crac-Osimhen | psicodramma a Napoli | fuori anche in Champions?

(Di venerdì 31 marzo 2023) La peggiore tegola suldi Luciano Spalletti: Victorcostretto a fermarsi. Il centravanti ha infatti subito una lesione distrattiva all'adduttore sinistro. Certo il forfait contro il Milan, domenica sera, e contro il Lecce. Ma è a rischiolaLeague, andata e ritorno sempre contro il Milan, i prossimi 12 e 18 aprile. La notizia viene data dal club partenopeo con una nota stampa: ", dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all'adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana". Come detto, il recupero per il 12 aprile non appare affatto scontato:è a rischioper la partita, ad ora, più ...

... sono due assoluti, calciatori che si esaltano con Spalletti, potrebbero farlo anche in altre squadre ma in azzurro hanno un'alchimia perfetta., poi, é di livello assoluto, come Haaland".

Bucchi: "Osimhen-Kvaratskhelia, la coppia più bella d'Europa" CalcioNapoli24

