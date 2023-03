Covid: Oms, 'resta in calo nel mondo ma aumenti significativi in vari Paesi' (Di venerdì 31 marzo 2023) Milano, 31 mar. (Adnkronos Salute) - Continua il calo dei casi e dei morti di Covid segnalati nel mondo. Ma "nonostante questa tendenza generale al ribasso, è importante notare che diversi Paesi hanno recentemente segnalato aumenti significativi dei contagi", segnala l'Organizzazione mondiale della sanità nel suo ultimo aggiornamento settimanale. Anche il nuovo report indica infatti un boom di contagi tra Mediterraneo orientale e Sudest asiatico dove spicca il 'caso India' (infezioni più che quadruplicate e decessi più che raddoppiati in un mese), Paese dove è iniziata l'ascesa della variante 'Arturo' di Sars-CoV-2 che l'Oms ha ora inserito nella lista delle varianti sotto monitoraggio (Vum). Complessivamente, a livello globale nel periodo dal 27 ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Milano, 31 mar. (Adnkronos Salute) - Continua ildei casi e dei morti disegnalati nel. Ma "nonostante questa tendenza generale al ribasso, è importante notare che diversihanno recentemente segnalatodei contagi", segnala l'Organizzazione mondiale della sanità nel suo ultimo aggiornamento settimanale. Anche il nuovo report indica infatti un boom di contagi tra Mediterraneo orientale e Sudest asiatico dove spicca il 'caso India' (infezioni più che quadruplicate e decessi più che raddoppiati in un mese), Paese dove è iniziata l'ascesa dellaante 'Arturo' di Sars-CoV-2 che l'Oms ha ora inserito nella lista delleanti sotto monitoraggio (Vum). Complessivamente, a livello globale nel periodo dal 27 ...

