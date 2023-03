Covid, Oms monitora variante Arturo: in India boom di contagi (Di venerdì 31 marzo 2023) Milano, 31 mar. (Adnkronos Salute) - XBB.1.16, ricombinante Omicron ribattezzato 'Arturo', entra nella lista delle varianti di Sars-CoV-2 sotto monitoraggio (Vum) attenzionate dall'Organizzazione mondiale della sanità, informa l'Oms nell'ultimo aggiornamento settimanale su Covid-19. Al 27 marzo la nuova 'osservata speciale' è segnalata in 21 Paesi per un totale di 712 sequenze condivise nella piattaforma internazionale Gisaid, si legge nel report che per l'India - dove Arturo è ritenuta responsabile di un aumento esponenziale dei contagi - indica nell'ultimo mese un boom dei nuovi casi, +437%, con un raddoppio dei decessi (+114%). XBB.1.16 diventa dunque una Vum insieme a BQ.1, BA.2.75, CH.1.1, XBB e XBF. L'Oms ha deciso di aggiungerla all'elenco il 22 marzo e la ... Leggi su iltempo (Di venerdì 31 marzo 2023) Milano, 31 mar. (Adnkronos Salute) - XBB.1.16, ricombinante Omicron ribattezzato '', entra nella lista delle varianti di Sars-CoV-2 sottoggio (Vum) attenzionate dall'Organizzazione mondiale della sanità, informa l'Oms nell'ultimo aggiornamento settimanale su-19. Al 27 marzo la nuova 'osservata speciale' è segnalata in 21 Paesi per un totale di 712 sequenze condivise nella piattaforma internazionale Gisaid, si legge nel report che per l'- doveè ritenuta responsabile di un aumento esponenziale dei- indica nell'ultimo mese undei nuovi casi, +437%, con un raddoppio dei decessi (+114%). XBB.1.16 diventa dunque una Vum insieme a BQ.1, BA.2.75, CH.1.1, XBB e XBF. L'Oms ha deciso di aggiungerla all'elenco il 22 marzo e la ...

