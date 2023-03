Covid Italia, Iss: Rt in lieve aumento, in calo terapie intensive (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – Nel periodo 8 – 21 marzo 2023, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici di Covid-19 è stato pari a 0,99 (range 0,93-1,10), in lieve aumento rispetto alla settimana precedente ma sotto la soglia epidemica. E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale Covid della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero – riferisce il report – è in aumento e appena sopra la soglia epidemica: con un Rt pari a 1,01 (0,96-1,06) al 21 marzo rispetto allo 0,89 (0,84-0,94) al 14 marzo. INCIDENZA – Questa settimana in Italia l’incidenza Covid-19 risulta sostanzialmente stabile con 37 casi ogni 100mila abitanti (registrati nel periodo tra il 24 e il 30 marzo) rispetto ai 38 ogni ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – Nel periodo 8 – 21 marzo 2023, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici di-19 è stato pari a 0,99 (range 0,93-1,10), inrispetto alla settimana precedente ma sotto la soglia epidemica. E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanaledella Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero – riferisce il report – è ine appena sopra la soglia epidemica: con un Rt pari a 1,01 (0,96-1,06) al 21 marzo rispetto allo 0,89 (0,84-0,94) al 14 marzo. INCIDENZA – Questa settimana inl’incidenza-19 risulta sostanzialmente stabile con 37 casi ogni 100mila abitanti (registrati nel periodo tra il 24 e il 30 marzo) rispetto ai 38 ogni ...

