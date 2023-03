Costiera Amalfitana, boom di presenze turistiche e rischio annus horribilis per la circolazione (Di venerdì 31 marzo 2023) La stagione turistica è già iniziata con ottimi segnali per quanto riguarda le previsioni per l’anno 2024. La domanda per la Divina è forte e con ogni probabilità questo sarà un anno record per numero di arrivi e fatturato. Ma l’ecosistema istituzionale della Costiera Amalfitana sembra, ancora una volta, impreparato e disorganizzato sull’atavico problema della mobilità. Le criticità sono tante, quella che attira più l’attenzione degli utenti e della popolazione è legata alla gestione del traffico. Nell’ultimo incontro con il Prefetto erano emerse la necessità di potenziare la presenza degli ausiliari e quella di allineare i periodi di vigore delle targhe alterne alla ipotesi che si facevano sul versante sorrentino. Ha fatto emergere le prime discrasie l’emissione di qualche giorno fa delle ordinanze per la Costiera sorrentina, che ... Leggi su zon (Di venerdì 31 marzo 2023) La stagione turistica è già iniziata con ottimi segnali per quanto riguarda le previsioni per l’anno 2024. La domanda per la Divina è forte e con ogni probabilità questo sarà un anno record per numero di arrivi e fatturato. Ma l’ecosistema istituzionale dellasembra, ancora una volta, impreparato e disorganizzato sull’atavico problema della mobilità. Le criticità sono tante, quella che attira più l’attenzione degli utenti e della popolazione è legata alla gestione del traffico. Nell’ultimo incontro con il Prefetto erano emerse la necessità di potenziare la presenza degli ausiliari e quella di allineare i periodi di vigore delle targhe alterne alla ipotesi che si facevano sul versante sorrentino. Ha fatto emergere le prime discrasie l’emissione di qualche giorno fa delle ordinanze per lasorrentina, che ...

