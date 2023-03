Cosmoprof Worldwide Bologna 2023 è la vetrina globale della bellezza (Di venerdì 31 marzo 2023) Giunta alla 54esima edizione, dal 16 al 20 marzo la fiera Cosmoprof Worldwide Bologna 2023 è stata l’epicentro dell’universo della bellezza. Grazie alla sua flessibilità, e alla capacità di adattarsi all’evoluzione continua del settore, anche nell’ultima edizione ha attirato un grandissimo numero di esperti, professionisti del settore e amanti del mondo beauty. Cosmoprof Worldwide Bologna 2023: una panoramica delle iniziative guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 31 marzo 2023) Giunta alla 54esima edizione, dal 16 al 20 marzo la fieraè stata l’epicentro dell’universo. Grazie alla sua flessibilità, e alla capacità di adattarsi all’evoluzione continua del settore, anche nell’ultima edizione ha attirato un grandissimo numero di esperti, professionisti del settore e amanti del mondo beauty.: una panoramica delle iniziative guarda le foto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TheAttitudeMag : RT @IOdonna: Cosmoprof Worldwide Bologna 2023 è la vetrina globale della bellezza - IOdonna : Cosmoprof Worldwide Bologna 2023 è la vetrina globale della bellezza - viverefermo : Fermo, l' I.P.S.I.A. 'Ostilio Ricci' protagonista al Cosmoprof Worldwide 2023 di Bologna - franconemarisa : RT @GDF: #GDF #Bologna in occasione del “Cosmoprof Worldwide Bologna 2023” sequestrati oltre 31 mila prodotti non sicuri o non conformi all… - SoniaSamoggia : RT @GDF: #GDF #Bologna in occasione del “Cosmoprof Worldwide Bologna 2023” sequestrati oltre 31 mila prodotti non sicuri o non conformi all… -