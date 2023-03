"Cosa ti auguro": Gwyneth Paltrow umilia il suo accusatore in tribunale: uno choc (Di venerdì 31 marzo 2023) Gwyneth Paltrow ha vinto la sua battaglia in tribunale per l'incidente sugli sci avvenuto nel 2016 in una stazione sciistica dello Utah. Il verdetto della giuria è arrivato giovedì 30 marzo in un'aula di tribunale gremita a Park City, nello Utah. La giuria ha respinto la denuncia di un ottico optometrista in pensione che aveva fatto causa all'attrice per le ferite riportate quando i due si erano scontrati su una pista per principianti della stazione sciistica di Deer Valley. La decisione arriva dopo otto giorni di testimonianze in aula trasmesse in diretta streaming che hanno attirato pubblico di tutto il mondo. La decisione della giuria segna una dolorosa sconfitta in tribunale per Terry Sanderson, l'uomo che ha citato in giudizio Paltrow per oltre 300.000 mila dollari per le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023)ha vinto la sua battaglia inper l'incidente sugli sci avvenuto nel 2016 in una stazione sciistica dello Utah. Il verdetto della giuria è arrivato giovedì 30 marzo in un'aula digremita a Park City, nello Utah. La giuria ha respinto la denuncia di un ottico optometrista in pensione che aveva fatto causa all'attrice per le ferite riportate quando i due si erano scontrati su una pista per principianti della stazione sciistica di Deer Valley. La decisione arriva dopo otto giorni di testimonianze in aula trasmesse in diretta streaming che hanno attirato pubblico di tutto il mondo. La decisione della giuria segna una dolorosa sconfitta inper Terry Sanderson, l'uomo che ha citato in giudizioper oltre 300.000 mila dollari per le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Masquerade7012 : @nebbianelsole Amore gioia. Auguro la stessa cosa a chi l'ha abbandonata povera bestiola. - infoitcultura : Gwyneth Paltrow umilia l'accusatore in tribunale: 'Cosa ti auguro' - unicorn_ele : RT @Aurora986050062: Ricordiamoci l'ultima cosa che ha detto in studio il ratto..lei carina e lui 'a Daniele non gli auguro di stare con te… - artsclavi1 : @LorenzoGuerini5 Spiace ma ti auguro di riprenderti quanto prima...non ho capito cosa facessi esattamente - 68_9 : @24sere @matteodiamante Mi voglio riempire gli occhi di queste bellissime immagini di 2 ragazzi che si amano,dopo l… -