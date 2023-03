“Cosa nostra spiegata ai bambini” conquista il Donizetti: Ottavia Piccolo rende giustizia a Elda Pucci (Di venerdì 31 marzo 2023) “Questa è la storia di una donna, di una città e di un anno in cui tutto andò come non doveva andare”. Elda Pucci, Palermo, 1983: ecco la protagonista, il luogo e il tempo di “Cosa nostra spiegata ai bambini”, spettacolo in scena al Teatro Donizetti di Bergamo da martedì 28 marzo a domenica 2 aprile – con replica straordinaria sabato 1° aprile alle 17.00 – all’interno della rassegna di prosa della Fondazione Teatro Donizetti. Dietro uno schermo trasparente, sul quale vengono proiettati gli elementi d’arte visiva di Raffaella Rivi, stanno seduti i sei musicisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo: Massimiliano Dragoni, Luca Roccia Baldini, Massimo Ferri, Gianni Micheli, Enrico Fink, Mariel Tahiraj. Sono loro a decretare l’inizio dello spettacolo. Il ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 31 marzo 2023) “Questa è la storia di una donna, di una città e di un anno in cui tutto andò come non doveva andare”., Palermo, 1983: ecco la protagonista, il luogo e il tempo di “ai”, spettacolo in scena al Teatrodi Bergamo da martedì 28 marzo a domenica 2 aprile – con replica straordinaria sabato 1° aprile alle 17.00 – all’interno della rassegna di prosa della Fondazione Teatro. Dietro uno schermo trasparente, sul quale vengono proiettati gli elementi d’arte visiva di Raffaella Rivi, stanno seduti i sei musicisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo: Massimiliano Dragoni, Luca Roccia Baldini, Massimo Ferri, Gianni Micheli, Enrico Fink, Mariel Tahiraj. Sono loro a decretare l’inizio dello spettacolo. Il ...

