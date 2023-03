”Corri il Mare“, la gara podistica da Capitello a Villammare (Di venerdì 31 marzo 2023) Sarà la prima edizione della ” Corri il Mare “, la gara podistica di 10 chilometri che si correrà il prossimo 3 giugno, da Capitello a VillamMare lungo la statale 18. Una gara voluta dai comuni di Vibonati ed Ispani e dall’Associazione “Nuova Europa” . con il patrocinio della Regione Campania, Coni e Federazione Italiana di Atletica leggera, . Presenti alla conferenza stampa di presentazione , che si è svolta nell’aula consiliare di Vibonati, i sindaci dei due comuni , Vibonati e Ispani, Manuel Borrelli e Franco Giudice, gli assessori Anna Maria Maiorano , alle Pari Opportunità , Luigi Brusco, al Turismo Cultura e Sport del Comune di Vibonati e Alfonso Iavarone, dell’associazione Nuova Europa. Un evento che si pone l’obiettivo anche di incrementare il turismo. ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 31 marzo 2023) Sarà la prima edizione della ”il“, ladi 10 chilometri che si correrà il prossimo 3 giugno, daa Villamlungo la statale 18. Unavoluta dai comuni di Vibonati ed Ispani e dall’Associazione “Nuova Europa” . con il patrocinio della Regione Campania, Coni e Federazione Italiana di Atletica leggera, . Presenti alla conferenza stampa di presentazione , che si è svolta nell’aula consiliare di Vibonati, i sindaci dei due comuni , Vibonati e Ispani, Manuel Borrelli e Franco Giudice, gli assessori Anna Maria Maiorano , alle Pari Opportunità , Luigi Brusco, al Turismo Cultura e Sport del Comune di Vibonati e Alfonso Iavarone, dell’associazione Nuova Europa. Un evento che si pone l’obiettivo anche di incrementare il turismo. ...

