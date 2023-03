Coppa Italia A1 di Judo | 150 atleti in gara al PalaPellicone di Ostia

(Di venerdì 31 marzo 2023)– Appuntamento domenica 2 aprile neladper unaA1 diche si svolgerà in giornata unica. Centocinquantain, di cui 79 nelle categorie maschili, 71 in quelle femminili, a rappresentare 74 società sportive. Numeri contenuti dunque, nel rispetto di una logica che ha coniugato il criterio della selezione promuovendo i primi cinque classificati nellaA2 ed i primi del ranking (in quantità proporzionale rispetto la categoria) con l’organizzazione dellaper blocchi di categorie. La categoria più numerosa è quella dei 73 kg con 18ed i +78 kg la meno affollata con sei atlete. Lapotrà essere ...

CALCIO - COPPA ITALIA 21:00 Juventus - Inter CALCIO - ... Abbiamo tanti appuntamenti importanti, il primo il 19, poi ci giochiamo l'Europa League e la Coppa Italia. Quindi vedremo". - foto LivePhotoSport - . pia/glb/red 31 - Mar - 23 15:16 31 marzo 2023... con nove appuntamenti in campo tra campionato, Coppa Italia ed Europa League e anche il fronte giudiziario sportivo. Di tutti questi temi ha parlato, all'uscita dell'Assemblea di Lega Serie A l'ad ...

“Siamo a lavoro per la prossima stagione, dobbiamo però prima aspettare di vedere cosa succederà nel mese di aprile. Abbiamo tanti appuntamenti importanti, il primo il 19, poi ci giochiamo l’Europa ...Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it in onda su TV Play, Luigi Di Biagio ha parlato della Nazionale: "E’ un momento non semplice per la Nazionale. Sul discorso degli oriundi io preferirei ...