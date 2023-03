Contro le parole straniere nella pubblica amministrazione multe fino a 100mila euro, la proposta di Rampelli (FdI) scatena la bufera sui social (Di venerdì 31 marzo 2023) Fratelli d’Italia dice basta alle parole straniere nella pubblica amministrazione. L’idea nasce dal vicepresidente della Camera Fabio Rampelli che ha presentato una nuova proposta di legge a Montecitorio, firmata da una ventina di deputati del suo partito. Il testo lancia l’imposizione di trasmettere qualsiasi comunicazione pubblica in italiano, l’obbligo di utilizzare strumenti di traduzione o interpreti per ogni conferenza che si svolga nel nostro Paese e il divieto di usare sigle o denominazioni straniere per ruoli in azienda, a meno che non possano essere tradotte. Ma non solo amministrazioni. La proposta mira anche ai banchi scolastici. Nelle università e nelle scuole i corsi in lingua straniera sono tollerati ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 marzo 2023) Fratelli d’Italia dice basta alle. L’idea nasce dal vicepresidente della Camera Fabioche ha presentato una nuovadi legge a Montecitorio, firmata da una ventina di deputati del suo partito. Il testo lancia l’imposizione di trasmettere qualsiasi comunicazionein italiano, l’obbligo di utilizzare strumenti di traduzione o interpreti per ogni conferenza che si svolga nel nostro Paese e il divieto di usare sigle o denominazioniper ruoli in azienda, a meno che non possano essere tradotte. Ma non solo amministrazioni. Lamira anche ai banchi scolastici. Nelle università e nelle scuole i corsi in lingua straniera sono tollerati ...

