Continuum | il nuovo progetto upcycling di Gucci inizia dall’archivio

Leggi su amica

(Di venerdì 31 marzo 2023) Un viaggio che ha inizio e fine in luoghi diversi ma che segue un percorso organico, superando i confini del tempo e dello spazio. Così si potrebbe definire, in poche parole, ilpresentato daVault. Un’tiva pensata per allungare la vita dei pezzi d’archivio della Maison sfruttando la visione creativa di 10 partner. Attraverso un approccio sperimentale e incoraggiando la circolarità dei propri tessuti, il brand ha lanciato quest’ultimativa di riuso creativo. Un’immagine diVault. Uncapitolo perVault Lanciato nel 2021 in veste di concept store digitale, Vault rappresenta il laboratorio creativo e sperimentale di. Dopo il ...