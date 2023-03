(Di venerdì 31 marzo 2023) Ieri mattina si è svolto, presso gli Istituti Parco Ducale e Cavedoni, uno deglicon leSecondarie di Primo Grado di Sassuolo che hanno aderito al, iniziativa attivata dal Sassuolo Calcio eS per collaborare nella formazione e nella crescita dei ragazzi. Dopo i saluti iniziali dell’Assessore alla Pubblica Istruzione e Formazione Alessandra Borghi, circa 200 alunni hanno affrontato con due esperti le tematiche di «Sport, Studio e Alimentazione». Ilcontinuerà con altriin programma in collaborazione con il Comune di Sassuolo. Fonte articolo e foto: www.sassuolocalcio.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Continuano gli incontri per il Progetto Scuole con Generazione S | U.S US Sassuolo Calcio

