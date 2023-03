Continua lo scaricabarile sul Pnrr

(Di venerdì 31 marzo 2023)sul nostrolotra il governo Meloni e l’esecutivo Draghi che l’ha preceduto. “Vorrei ricordare, ma capisco che questo costituisce polemica, che noi siamo al governo da quattro mesi e non da quattro anni”, ha ribadito ieri il ministro degli Affari europei, Raffaele Fitto. Il ministro degli Affari europei, Raffaele Fitto insiste: i ritardi sulereditati dal governo precedente Ieri la Repubblica ha raccontato che Giorgia Meloni ha chiamato Mario Draghi per spiegargli che non è lui l’obiettivo delle critiche ma un certo atteggiamento della Commissione Ue di diffidenza nei confronti del nuovo esecutivo. Come ha suggerito anche il ministro Matteo Salvini: quelli del, ha spiegato il leader leghista, “sono progetti che abbiamo ereditato e che stiamo portando avanti: se la ...

Pnrr bocciato, Meloni fa scaricabarile su Draghi: “È tutta colpa dell’ex premier” Il Riformista

Lo scaricabarile è già iniziato. Il “barile” si chiama Pnrr, quei 220 miliardi che la Commissione europea ha assegnato all’Italia (122 a debito, 98 a fondo perduto) per ripartire dopo lo choc pandemic ...Bucchi, capogruppo in Consiglio comunale per FdI: "Un vero e proprio calvario per gli abitanti, costretti a percorrere tutti giorni strade che, dopo 70 anni, sono oggetto di un continuo scaricabarile" ...