Conte | “Pnrr? Di questo passo mi incolperanno di aver portato troppi soldi”

(Adnkronos) – "Vedrete, di questo passo mi accuseranno di aver portato troppi soldi in Italia per nascondere l'imbarazzo di non riuscire a spenderli… ". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, interpellato dai cronisti sul volo che lo sta portando in Friuli per il rush finale della campagna elettorale, commenta le difficoltà sul Pnrr che lo hanno indotto oggi a proporre, sulle pagine del Corriere della Sera, di aprire un tavolo con tutte le forze politiche per superare l'empasse e vincere la partita del Next Generation Eu. "Di questo passo mi incolperanno di aver portato troppi soldi…", dice con una battuta richiamando i 209 miliardi

