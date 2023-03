Conte | “Pnrr? Di questo passo mi incolperanno di aver portato troppi soldi”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – “Vedrete, dimi accuseranno diin Italia per nascondere l’imbarazzo di non riuscire a spenderli… “. Così il leader del M5S Giuseppe, interpellato dai cronisti sul volo che lo sta portando in Friuli per il rush finale della campagna elettorale, commenta le difficoltà sulche lo hanno indotto oggi a proporre, sulle pagine del Corriere della Sera, di aprire un tavolo con tutte le forze politiche per superare l’empasse e vincere la partita del Next Generation Eu. “Dimidi…”, dice con una battuta richiamando i 209 ...