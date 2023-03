Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cocchi2a : RT @serebellardinel: Luca #Gubbioni ha scritto quotidianamente minacce e ingiurie a @GiuseppeConteIT del tipo : 'Tuo figlio ti deve crepare… - vivereitalia : Conte: 'Minacce a mio figlio, durante pandemia momenti difficili' - Adnkronos : Conte: 'Minacce a mio figlio, durante pandemia momenti difficili' . #Adnkronos - Neyl1Young : RT @AndreaLompio53: Svezia, l'ambasciatore della #Russia minaccia: «Se entrate nella NATO, conseguenze militari» Minacce e aggressioni cru… - serebellardinel : Luca #Gubbioni ha scritto quotidianamente minacce e ingiurie a @GiuseppeConteIT del tipo : 'Tuo figlio ti deve crep… -

Roma, 31 mar. " "Non mi piace dare pubblicità" a queste cose, "ne ho ricevute altre" di, "mi ha preoccupato che c'era di mezzo mio figlio". Così Giuseppein Friuli sul processo allo stalker che aveva minacciato il figlio del leader M5S. "Purtroppo durante la pandemia è ...Luca Gubbioni, 44 anni, originario di Amelia (in provincia di Terni) dal 31 marzo al 22 aprile del 2020 aveva inondato di mail Giuseppe. Insulti ediventati talmente frequenti da far ...... dal 31 marzo al 22 aprile del 2020 , ha scritto all'allora presidente del Consiglio Giuseppe... Disoccupato, con precedenti per, molestie e droga, l'uomo originario di Amelia in provincia ...

Conte: "Minacce a mio figlio, durante pandemia momenti difficili" Adnkronos

(Adnkronos) - "Non mi piace dare pubblicità" a queste cose, "ne ho ricevute altre" di minacce, "mi ha preoccupato che c'era di mezzo mio figlio". Così Giuseppe Conte in Friuli sul processo allo ...Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “Non mi piace dare pubblicità” a queste cose, “ne ho ricevute altre” di minacce, “mi ha preoccupato che c’era di mezzo mio figlio”. Così Giuseppe Conte in Friuli sul ...