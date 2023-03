Consiglio di Stato: rinviata a ottobre discussione ricorso Juventus contro Figc e Inter su Calciopoli (Di venerdì 31 marzo 2023) Arriva la decisione del Consiglio di Stato per quanto riguarda il ricorso della Juventus nei confronti della sentenza del Tar del Lazio del 2016 (numero 09563) che ha in oggetto l’annosa vicenda di Calciopoli. In particolare, il Consiglio di Stato ha deciso di rinviare ulteriormente la discussione alla udienza straordinaria del 24 ottobre 2023, dunque fra sette mesi, su decisione della camera di Consiglio del 28 marzo con l’Intervento dei magistrati: Fabio Franconiero, Giovanni Sabbato, Sergio Zeuli, Giorgio Manca, Roberta Ravasio. Come si legge nell’ordinanza, si tratta del “ricorso numero di registro generale 8258 del 2016, proposto da “Juventus Football Club Spa, ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Arriva la decisione deldiper quanto riguarda ildellanei confronti della sentenza del Tar del Lazio del 2016 (numero 09563) che ha in oggetto l’annosa vicenda di. In particolare, ildiha deciso di rinviare ulteriormente laalla udienza straordinaria del 242023, dunque fra sette mesi, su decisione della camera didel 28 marzo con l’vento dei magistrati: Fabio Franconiero, Giovanni Sabbato, Sergio Zeuli, Giorgio Manca, Roberta Ravasio. Come si legge nell’ordinanza, si tratta del “numero di registro generale 8258 del 2016, proposto da “Football Club Spa, ...

