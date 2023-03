Concorso Comune di Modena: Bando per 8 Agenti Polizia Locale (Di venerdì 31 marzo 2023) Il Comune di Modena ha emesso un Concorso Pubblico per il reclutamento di 8 Agenti di Polizia Locale, in categoria C. Viene offerta assunzione con contratto a tempo indeterminato. Il Bando riserva 3 posti ai Volontari delle Forze Armate. Comune di Modena: Concorso per 8 Agenti di Polizia Locale Per partecipare al Bando di Concorso serve diploma di scuola superiore, cittadinanza italiana, predisposizione fisica e psicologica alla mansione, abilitazione alla guida di auto e moto, familiarità con il territorio, e nessuna pendenza penale. L’Agente di Polizia Locale é una Figura fondamentale ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 31 marzo 2023) Ildiha emesso unPubblico per il reclutamento di 8di, in categoria C. Viene offerta assunzione con contratto a tempo indeterminato. Ilriserva 3 posti ai Volontari delle Forze Armate.diper 8diPer partecipare aldiserve diploma di scuola superiore, cittadinanza italiana, predisposizione fisica e psicologica alla mansione, abilitazione alla guida di auto e moto, familiarità con il territorio, e nessuna pendenza penale. L’Agente dié una Figura fondamentale ...

