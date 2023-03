Conclusa la visita del Ministro Crosetto in Sicilia (Di venerdì 31 marzo 2023) caption id="attachment 338796" align="alignleft" width="300" Guido Crosetto/captionConclusa la visita del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in Sicilia per visitare diversi reparti dei Carabinieri, durante la quale ha sottolineato che "L`Arma è da sempre simbolo della presenza dello Stato nonché baluardo di legalità e sicurezza". Accompagnato dal Comandante Generale dell`Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi, il Ministro ha incontrato uomini e donne dell`Arma e reso omaggio alle vittime "Strage di Portella della Ginestra".Ultima tappa della lunga giornata in Sicilia, aperta con l`inaugurazione della nuova sede della Compagnia di Partinico (PA), la visita alla Stazione dei Carabinieri di San Filippo Neri, (ex ZEN) ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 31 marzo 2023) caption id="attachment 338796" align="alignleft" width="300" Guido/captionladeldella Difesa, Guido, inperre diversi reparti dei Carabinieri, durante la quale ha sottolineato che "L`Arma è da sempre simbolo della presenza dello Stato nonché baluardo di legalità e sicurezza". Accompagnato dal Comandante Generale dell`Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi, ilha incontrato uomini e donne dell`Arma e reso omaggio alle vittime "Strage di Portella della Ginestra".Ultima tappa della lunga giornata in, aperta con l`inaugurazione della nuova sede della Compagnia di Partinico (PA), laalla Stazione dei Carabinieri di San Filippo Neri, (ex ZEN) ...

