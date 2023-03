Comun Nuovo, concorso di bellezza vietato alle ragazze trans: dietrofront degli organizzatori (Di venerdì 31 marzo 2023) Comun Nuovo. “Essere di sesso femminile sin dalla nascita” era il primo requisito per essere ammesse al concorso di bellezza ‘Miss un volto per l’arte’. E a qualcuno, che dalle parti di Comun Nuovo si è imbattuto nel regolamento, è suonato fortemente discriminatorio, a tal punto da spingere gli organizzatori a fare dietrofront in vista dell’evento previsto il 28 aprile in un ristorante del paese. “Il regolamento conteneva un requisito previsto in altri concorsi di bellezza, anche di rilevanza nazionale – spiega Stefano Tomà, presidente dell’associazione che organizza l’evento -. Ci siamo ispirati al regolamento di manifestazioni ben più in vista della nostra, ma non volevamo in alcun modo discriminare le ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 31 marzo 2023). “Essere di sesso femminile sin dalla nascita” era il primo requisito per essere ammesse aldi‘Miss un volto per l’arte’. E a qualcuno, che dparti disi è imbattuto nel regolamento, è suonato fortemente discriminatorio, a tal punto da spingere glia farein vista dell’evento previsto il 28 aprile in un ristorante del paese. “Il regolamento conteneva un requisito previsto in altri concorsi di, anche di rilevanza nazionale – spiega Stefano Tomà, presidente dell’associazione che organizza l’evento -. Ci siamo ispirati al regolamento di manifestazioni ben più in vista della nostra, ma non volevamo in alcun modo discriminare le ...

