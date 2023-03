Comper pres Sudtirol | «Odogwu somiglia a Lukaku! Sorpreso»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 31 marzo 2023) Ilsta stupendo in Serie B con il suo attuale terzo posto in classifica. Ilidente, intervistato da Calciomercato.com, ha paragonato la puntaa LukakuNZE ? Gerhardidente del, ha azzardato un paragone importante: «come Lukaku? Fisicamente vedo dellenze, mi ha soro molto, è cresciuto più di tutti. Ha fatto un salto di qualità importante facendo la differenza. Mi ha soro più di tutti». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Ilente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...