Come organizzare un matrimonio sostenibile e indimenticabile proprio perché green (Di venerdì 31 marzo 2023) “matrimonio sostenibile” potrebbe sembrare un ossimoro. Spesso, infatti, il “grande giorno” è la celebrazione anche dello sfarzo e dello spreco, con tantissimi prodotti (dal cibo ai vestiti) che vengono gettati o mai più utilizzati dopo poche ore di utilizzo. Per fortuna, organizzare un matrimonio a impatto zero (o quasi) non è impossibile, basta fare le scelte giuste. Ecco qualche suggerimento. 4 consigli per organizzare un matrimonio sostenibile 1. Scegliete un luogo facilmente raggiungibile La scelta della location è essenziale. Innanzitutto, evitate location lontane dal luogo della cerimonia, in questo modo si limiteranno le emissioni di gas inquinanti. I destination wedding sono molto belli, ma se il vostro obiettivo è organizzare un ... Leggi su robadadonne (Di venerdì 31 marzo 2023) “” potrebbe sembrare un ossimoro. Spesso, infatti, il “grande giorno” è la celebrazione anche dello sfarzo e dello spreco, con tantissimi prodotti (dal cibo ai vestiti) che vengono gettati o mai più utilizzati dopo poche ore di utilizzo. Per fortuna,una impatto zero (o quasi) non è impossibile, basta fare le scelte giuste. Ecco qualche suggerimento. 4 consigli perun1. Scegliete un luogo facilmente raggiungibile La scelta della location è essenziale. Innanzitutto, evitate location lontane dal luogo della cerimonia, in questo modo si limiteranno le emissioni di gas inquinanti. I destination wedding sono molto belli, ma se il vostro obiettivo èun ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rusembitaly : M.#Zakharova: ?? Gli Stati Uniti intendono organizzare un evento internazionale, titolato «Summit for Democracy». C… - Italiantifa : 1943:'Il re fugge come un coniglio invece di organizzare la difesa del territorio italiano.L'esercito è allo sbando… - tralepagine : RT @rusembitaly: M.#Zakharova: ?? Gli Stati Uniti intendono organizzare un evento internazionale, titolato «Summit for Democracy». Ci oppon… - veratto_A : RT @rusembitaly: M.#Zakharova: ?? Gli Stati Uniti intendono organizzare un evento internazionale, titolato «Summit for Democracy». Ci oppon… - NadiaCedrone : RT @rusembitaly: M.#Zakharova: ?? Gli Stati Uniti intendono organizzare un evento internazionale, titolato «Summit for Democracy». Ci oppon… -