‘Com’è cambiato il mondo dopo il Covid’ | conferenza della SSML di Benevento

Si è svolta mercoledì 29 marzo nell'Aula Magna della SSML Internazionale di Benevento la Mock Conference sul tema "How will the World be different after Covid-19". L'evento ha visto protagonisti gli studenti del II anno del Corso di laurea in Mediazione Linguistica, coinvolti nei ruoli di relatore (speaker), pubblico (audience) e valutatore (assessor). L'appuntamento, giunto alla VI edizione, è una conferenza simulata (mock) in cui gli studenti della SSML hanno svolto il ruolo di "conferenzieri", rivolgendosi in lingua inglese a un pubblico reale formato da studenti provenienti dall'Istituto Superiore "De Liguori" di Sant'Agata de Goti. "L'obiettivo è quello di aiutare gli studenti a sviluppare abilità trasversali quali il public

