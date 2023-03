Cody Rhodes:”Vi svelo uno dei miei rimpianti in AEW” (Di venerdì 31 marzo 2023) Cody Rhodes ha parlato di qualcosa di cui si rammarica per il suo periodo in All Elite Wrestling. Riflettendo sul ruolo nell’azienda che lo ha visto allenare i talenti più giovani, Rhodes ha detto a Bleacher Report, quanto segue: “Stavo lasciando che alcuni di loro mi picchiassero molto prima che dovessero mai picchiarmi.” “Volevo che avessero successo, e lo voglio ancora, ma non era il momento per me di essere un allenatore. Era ora che fossi un wrestler.” Leggi su zonawrestling (Di venerdì 31 marzo 2023)ha parlato di qualcosa di cui si rammarica per il suo periodo in All Elite Wrestling. Riflettendo sul ruolo nell’azienda che lo ha visto allenare i talenti più giovani,ha detto a Bleacher Report, quanto segue: “Stavo lasciando che alcuni di loro mi picchiassero molto prima che dovessero mai picchiarmi.” “Volevo che avessero successo, e lo voglio ancora, ma non era il momento per me di essere un allenatore. Era ora che fossi un wrestler.”

