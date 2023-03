Codice degli appalti | De Magistris | “La riforma è un regalo al sistema criminale”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 31 marzo 2023) Il governo, Salvini in primis, esultano per il nuovoparlando di cancellazione della burocrazia e maggiore rapidità nei lavori pubblici. Luigi De, (Unione popolare), quanto costa in termini di legalità questo risultato? “La politica vuole mani libere per avere mani in pasta. C’è un fiume di denaro pubblico da spendere: una grande opportunità per il paese ma anche una occasione ghiotta per ilche sempre più si è mimetizzato a tutti i livelli istituzionali. Il 98% dei lavori sarà affidato senza gara pubblica, i sub-saranno senza limiti, meno sicurezza e tutele per i lavoratori, meno vincoli a tutela del paesaggio. Si doveva invece semplificare il quadro normativo e ridurre la burocrazia, non cancellare le regole che garantiscono ...