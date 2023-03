“Coca zero”: testo e significato della canzone dei Pinguini Tattici Nucleari (Di venerdì 31 marzo 2023) Da pochissimi minuti è uscito “Coca zero”, il nuovo brano dei Pinguini Tattici Nucleari. L’uscita in radio di questo singolo, prevista per oggi 31 marzo 2023, era attesa da tutti. “Coca zero”: il significato della canzone “Coca zero è un pezzo che parla di cambiamento. È nato dal fatto che la Coca-Cola è sempre stata tra le mie bibite preferite, ma ultimamente mi sono reso conto che preferisco la Coca zero, forse perchè sto crescendo o, forse, perché il mondo intorno a me sta cambiando. La canzone affronta svariati temi, dalla sostenibilità, al gender, alla religione, soffermandosi in modo particolare sulla ... Leggi su zon (Di venerdì 31 marzo 2023) Da pochissimi minuti è uscito “”, il nuovo brano dei. L’uscita in radio di questo singolo, prevista per oggi 31 marzo 2023, era attesa da tutti. “”: ilè un pezzo che parla di cambiamento. È nato dal fatto che la-Cola è sempre stata tra le mie bibite preferite, ma ultimamente mi sono reso conto che preferisco la, forse perchè sto crescendo o, forse, perché il mondo intorno a me sta cambiando. Laaffronta svariati temi, dalla sostenibilità, al gender, alla religione, soffermandosi in modo particolare sulla ...

