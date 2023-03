Clint Eastwood | un ultimo film prima dell’addio al cinema

(Di venerdì 31 marzo 2023) MovieMag.it - Recensionie Serie TV - RecensioniSerie TV e News:Magazine ,Netflix, Prime Video e Disney Plus, streaming, trailer, curiosità, capolavori e cult movie. Tutto ciò che sappiamo sull’ultima opera diLa testata americana Discussingriporta una notizia, in esclusiva, che riguarda il leggendario attore e regista. A quanto pare infatti,, che a maggio compirà ben 93 anni, starebbe preparando undi ritirarsi definitivamente dal mondo del. Il

Pare che il film, dal titolo provvisorio Juror #2, sarà prodotto e distribuito dalla Warner Bros, dove Eastwood sviluppa progetti da quasi 50 anni. Dall'uscita di Gran Torino nel 2008, Eastwood ha ...Clint Eastwood starebbe per accingersi a dirigere l’ultimo film della sua carriera prima di ritirarsi dalle scene. A riportare la notizia in esclusiva è Discussing Film. Il sito… Leggi ...