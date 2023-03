Clint Eastwood ha un nuovo film in cantiere: ecco il titolo (Di venerdì 31 marzo 2023) Il leggendario regista 93 enne Clint Eastwood si prepara a tornare dietro la macchina da presa con un nuovo film che potrebbe segnare il suo addio al cinema, del quale è trapelato anche il titolo Clint Eastwood sembra pronto a rimontare in sella per dirigere un nuovo film (forse l’ultimo?) nella sua straordinaria carriera. Secondo fonti a lui molto vicine, infatti, il regista sarebbe già al lavoro sulla scrittura del progetto, del quale sarebbero inoltre emersi i primi interessanti dettagli. Il film in questione sarebbe intitolato Juror 2 e dovrebbe essere concepito come un thriller. Nonostante manchi ancora l’ufficialità, secondo le prime informazioni emerse la trama verterebbe sulle vicende di un giurato che, ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 31 marzo 2023) Il leggendario regista 93 ennesi prepara a tornare dietro la macchina da presa con unche potrebbe segnare il suo addio al cinema, del quale è trapelato anche ilsembra pronto a rimontare in sella per dirigere un(forse l’ultimo?) nella sua straordinaria carriera. Secondo fonti a lui molto vicine, infatti, il regista sarebbe già al lavoro sulla scrittura del progetto, del quale sarebbero inoltre emersi i primi interessanti dettagli. Ilin questione sarebbe intitolato Juror 2 e dovrebbe essere concepito come un thriller. Nonostante manchi ancora l’ufficialità, secondo le prime informazioni emerse la trama verterebbe sulle vicende di un giurato che, ...

