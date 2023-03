Civitavecchia | 27mila pantaloni confiscati diventano un regalo per i carcerati | l’iniziativa delle Dogane

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 31 marzo 2023)– L’Ufficiodi, guidato dalla Dott.ssa Laura D’Amato, nel mese di marzo ha compiuto le operazioni necessarie per la devoluzione di circada uomo e da donna, già oggetto di confisca e da tempo giacenti presso il deposito della società Roma Terminal Container, che ha collaborato durante leoperazioni logistiche. I capi d’abbigliamento sono stati consegnati al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria-Ufficio I, in applicazione del protocollo d’intesa, siglato in data 4 luglio 2022con l’Agenzia, per l’avvio di un’attività di collaborazione per il sostegno e lo sviluppo di progetti, a favore dei detenuti, che fungano da stimolo e impulso per la creazione di nuove sinergie tra istituzioni.Isono stati ...