Cinque assaggi | con chi sono stato a letto | Fabrizio Corona sconvolgente

(Di venerdì 31 marzo 2023)rompe il silenzio. L'ex re dei paparazzi commenta la rivelazione di Giacomo Urtis a Belve. Il chirurgo dei vip ha confessato: "Sicuramente ero invaghito di. Un ibrido tra amore e amicizia, nessuna competizione con Belen o Nina Moric perché quello che c'era tra me eera una cosa a parte… Può essere che qualche volta ci sia stata dell'intimità, ma insomma… cose nostre. Ora ci sentiamo ancora tutti i giorni". Insomma, tra i due qualcosa c'è. E lo conferma lo stesso, ospite di Peppe Iodice al Peppy Night: "Giacomo allude al fatto che tra noi c'è stata fisicità. Lui ha detto più cose. Si è innamorato dal primo momento che mi ha visto ad Alghero… Tu non ci andresti con Giacomo? Perché non l'hai visto in costume. ...

...laboratori di pesto al mortaio ecomparati delle varie tipologie di vini presenti in Liguria. Tra gli appuntamenti in programma, domenica 2 aprile alle 12 c'è 'Passione Eroica " La Dop......laboratori di pesto al mortaio ecomparati delle varie tipologie di vini presenti in Liguria. Tra gli appuntamenti in programma, domenica 2 aprile alle 12 c'è "Passione Eroica " La Dop...... il Salone dell'enogastronomia laziale e del calendario di 'Fuori', la Camera di Commercio ...vincente dello scorso anno ma con un numero ancora maggiore di espositori provenienti dalle...

Fabrizio Corona-choc: "Cinque assaggi, con chi sono stato a letto" Liberoquotidiano.it

Le gastronomie tradizionali e i prodotti agro alimentari fanno bella mostra di sé in più parti d’Italia, con la possibilità di accostare a tanti buoni sapori anche qualche bella passeggiata nella natu ...laboratori di pesto al mortaio e assaggi comparati delle varie tipologie di vini presenti in Liguria. Tra gli appuntamenti in programma, domenica 2 aprile alle 12 c’è “Passione Eroica – La Dop Cinque ...