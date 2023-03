Ciclismo, torna il Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria: il 16 aprile al via la 66a edizione (Di venerdì 31 marzo 2023) È stato presentato presso la Sala Giunta del Coni a Roma il Giro Ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che ritorna dopo oltre un decennio e giunto alla 66a edizione. Si parte il 16 aprile, con un percorso che va Riace a Reggio Calabria, passando per la linea di costa e attraverso le pendici dell’Aspromonte, con tanto di arrivo sullo splendido Lungomare monumentale Italo Falcomatà, all’ombra della statua della Dea Atena. Nata nel 1920, la corsa ha visto protagonisti nel corso degli anni campioni del calibro di Coppi e Bartali, senza dimenticare Guerra, Nencini, Moser e tanti altri. L’ultima edizione, andata in scena nel 2012, è stata ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) È stato presentato presso la Sala Giunta del Coni a Roma ilCiclisticodi, che ridopo oltre un decennio e giunto alla 66a. Si parte il 16, con un percorso che va Riace a, passando per la linea di costa e attraverso le pendici dell’Aspromonte, con tanto di arrivo sullo splendido Lungomare monumentale Italo Falcomatà, all’ombrastatuaDea Atena. Nata nel 1920, la corsa ha visto protagonisti nel corso degli anni campioni del calibro di Coppi e Bartali, senza dimenticare Guerra, Nencini, Moser e tanti altri. L’ultima, andata in scena nel 2012, è stata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Profilo3Marco : RT @Corriere: Pantani, la storica fidanzata Christina torna a Cesenatico: «Penso a lui ogni giorno» - Corriere : Pantani, la storica fidanzata Christina torna a Cesenatico: «Penso a lui ogni giorno» - Sport36016 : @simonesalvador Bulbarelli perché non torna al ciclismo - AgenziaH : Ciclismo, l'eritreo Girmay torna in gara a Gent-Wevelgem - cyclingoo : ?? Classifiche UCI: Evenepoel scavalca Van Aert alle spalle di Pogacar, Roglic torna in Top10, Ganna primo italiano,… -