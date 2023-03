Ciclismo femminile | cancellata l’edizione 2023 del Women’s Tour

(Di venerdì 31 marzo 2023) Il calendario internazionale delperde uno degli appuntamenti più importanti. Ilè stato cancellato e la speranza è quello di rivederlo nuovamente nel 2024. La corsa in Gran Bretagna è una delle più prestigiose e nel Worlde si sarebbe dovuta disputare dal 7 all’11 giugno. A causare la cancellazione della corsa britannica è stato il forte aumento dei costi (oltre il 20% rispetto alla stagione precedente) e dei problemi nel reperire gli introiti degli sponsor, tra questi soprattutto l’accordo con una cosa automobilistica, che doveva garantire le automobili necessarie per lo svolgimento dell’evento. Adesso l’obiettivo è quello di riportare ilnel 2024, in quello che sarebbe il decennale della corsa, che era iniziata nel ...

...2023 dei campionati italiani della disciplina sportiva che combina insieme corsa ee che ... maschile e, oltre a quelli Under 23, Age group e della Staffetta 2 2. In palio anche la ......a sugellare l'inizio di uno stretto rapporto di collaborazione per la promozione del... Al termine di ciascun evento verranno stilate 2 classifiche (una maschile e una) che non ...Sono alcuni dei numeri del Giro Mediterraneo in Rosa, la prova a tappe disu strada in programma dal 21 al 23 aprile prossimi. Una kermesse organizzata dalla Black Panthers di ...

Ciclismo femminile: in 118 si contenderanno la vittoria al Giro Mediterraneo in Rosa ilmattino.it

Ben 315 km tra le bellezze della Campania, 118 atlete in rappresentanza di 17 squadre per la prova a tappe di ciclismo femminile su strada in programma dal 21 al 23 aprile. Una kermesse organizzata ...La gara femminile prenderà il via da Loch Lomond (154,1 ... Di seguito il percorso, le altimetrie e le planimetrie dei Mondiali 2023 di ciclismo su strada.