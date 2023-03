‘Ciao Maschio’ | le anticipazioni della decima puntata

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGli ospitidi Ciao Maschio, in onda sabato 1 Aprile in seconda serata su Rai1, saranno il cantautore Antonino , vincitore di ‘’Tale e Quale’’ grande successo targato Rai1, l’attore Alessio Vassallo, protagonista di diverse serie tv targate Rai, il ballerino Samuel Peron, volto storico di ‘’Ballando con le Stelle’’, e l’imprenditore e conduttore televisivo Fabio Esposito. Alla conduzione Nunzia De Girolamo. In uno studio completamente rivoluzionato, che seguirà il modello scenografico di quei club per soli gentiluomini, laavrà come filo conduttore il bullismo e manifestazione dei sentimenti. Declinato con i quattro ospiti, ma anche dalla stessa conduttrice nel monologo introduttivo. Nunzia chiederà agli ospiti se per i maschi è più ...