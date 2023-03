Ciambelle deliziose all’arancia | golose e profumate Super soffici!

(Di venerdì 31 marzo 2023) Lequalsiasi forma abbiano sono sempre buonissime. La ricetta di oggi vi spiega come fare quelle con l’aromache piacciono sia ai grandi che ai piccoli. Non ne resterà nemmeno una! E’ certamente un’ottima idea per unamerenda. Seguite attentamente le istruzioni che seguono, dopo esservi procurati gli ingredienti scritti nell’elenco. Ingredienti 500 gr di farina 00 pizzico di sale 2 cucchiai di zucchero 250 ml di acqua leggermente tiepida 1 cucchiaio di burro 2 cucchiai d’olio zucchero scorza e succo di arancia 1 cucchiaio di lievito secco (10 gr) mezzo cucchiaino di sale Procedimento Prendete una terrina di medie dimensioni e inserite la farina, un cucchiaio di lievito secco, due cucchiai di zucchero. Mescolate tra di loro le polveri inserite per rendere il tutto più uniforme. Versate all’interno ...

Ciambelline soffici come quelle confezionate, ma più buone: genuine e golosissime RicettaSprint

