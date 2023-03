Ci mancava solo Zaki | scende in politica col pistolotto sul razzismo

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 31 marzo 2023) Al vostro cronista restano pochi margini di presunzione, uno se potete lasciateglielo: egli è convinto di possedere facoltà divinatorie. Ecco qua un’altra profezia che si avvera: Patrickin. Non dite che non vi avevo avvisato. Quante volte vi avevo avvisato? Del resto la grancassa era assordante, era inequivocabile e che ci fossero sotto le solite camarilleun piddino poteva negarlo. Ora, non è del tutto chiaro se a imbarcarlo sarà la coppia monogenitoriale di Soumahoro, Bonelli – Fratoianni, i genitori uno e due della truffa del secolo, o direttamente la sardopiddina Elly Schlein. Meno comprensibile ancora è, detto all’inglese, what the fuck c’entri “Zacchi”, alla bolognese, con la: ennesima candidatura inutile, assurda, pretestuosa, noiosa, farlocca per rompere i coglioni col ...