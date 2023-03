"Chiusura immediata"? Si scatena la furia di Milly Carlucci: parole pesantissime (Di venerdì 31 marzo 2023) Milly Carlucci ha deciso di rispondere a tono alle indiscrezioni secondo cui Il Cantante Mascherato è a rischio Chiusura. Alla luce degli ascolti bassi delle prime due puntate - e dell'alibi di scontrarsi con il serale di Amici di Maria De Filippi - si sono subito diffuse in rete voci secondo cui lo show di Rai1 non verrà confermato per un'altra edizione. Addirittura, secondo qualcuno, c'è il rischio di Chiusura immediata, che però non sembra concreto. Milly Carlucci ha voluto fare chiarezza con un post su social: “Sono andate in giro delle notizie contrarie, delle notizie false e tendenziose che naturalmente respingiamo completamente. Siamo contenti di quello che stiamo facendo. La strada è difficile. D'altra parte, la rete ci ha chiesto di mettere le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023)ha deciso di rispondere a tono alle indiscrezioni secondo cui Il Cantante Mascherato è a rischio. Alla luce degli ascolti bassi delle prime due puntate - e dell'alibi di scontrarsi con il serale di Amici di Maria De Filippi - si sono subito diffuse in rete voci secondo cui lo show di Rai1 non verrà confermato per un'altra edizione. Addirittura, secondo qualcuno, c'è il rischio di, che però non sembra concreto.ha voluto fare chiarezza con un post su social: “Sono andate in giro delle notizie contrarie, delle notizie false e tendenziose che naturalmente respingiamo completamente. Siamo contenti di quello che stiamo facendo. La strada è difficile. D'altra parte, la rete ci ha chiesto di mettere le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vincenz90336539 : Il team di Reboot Royale scrive: A causa della gravità del problema che causa la chiusura immediata delle partite,… - Abbate9Alex : @LegaSalvini Ci dobbiamo svegliare noi rastrellamento di tutta sta m….. di gente e chiusura immediata dei porti ….… - attilucchese : Blocco degli arrivi ed espulsione immediata e forzata dei clandestini. Chiusura dei porti. Lotta agli spacciatori… - r0bert0t : RT @diarioromano: In questi casi perché non applicare la norma che consente la chiusura immediata dell'esercizio per 5 gg in mancanza di un… - gelsominoforna1 : RT @diarioromano: In questi casi perché non applicare la norma che consente la chiusura immediata dell'esercizio per 5 gg in mancanza di un… -