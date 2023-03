Chip, anche il Giappone imporrà restrizioni all’export verso la Cina (Di venerdì 31 marzo 2023) anche il Giappone limiterà le esportazioni dei macchinari fabbrica-Chip verso la Cina. La decisione arriva sulla scia del governo olandese, che ha annunciato misure simili di export control a inizio marzo e fa seguito a mesi (anni?) di pressione da parte degli Stati Uniti, impegnati a contenere lo sviluppo delle capacità cinesi di produrre Chip avanzati. Con questo ultimo sviluppo, il fronte è finalmente completo: i tre principali – forse i soli – esportatori di macchinari litografici avanzati ostacoleranno i piani cinesi di supremazia tecnologica. La decisione interessa alcuni tra i più importanti produttori al mondo di apparecchiature per Chip, tra cui Nikon Corporation e Tokyo Electron, che d’ora in poi dovranno richiedere al governo un permesso speciale per ... Leggi su formiche (Di venerdì 31 marzo 2023)illimiterà le esportazioni dei macchinari fabbrica-la. La decisione arriva sulla scia del governo olandese, che ha annunciato misure simili di export control a inizio marzo e fa seguito a mesi (anni?) di pressione da parte degli Stati Uniti, impegnati a contenere lo sviluppo delle capacità cinesi di produrreavanzati. Con questo ultimo sviluppo, il fronte è finalmente completo: i tre principali – forse i soli – esportatori di macchinari litografici avanzati ostacoleranno i piani cinesi di supremazia tecnologica. La decisione interessa alcuni tra i più importanti produttori al mondo di apparecchiature per, tra cui Nikon Corporation e Tokyo Electron, che d’ora in poi dovranno richiedere al governo un permesso speciale per ...

