Chiesti 12 anni per Matteo Valdambrini | lo studente che stuprava “nel nome del diavolo”

(Di venerdì 31 marzo 2023)universitario di economia aziendale, 24, originario di Montemurlo, in provincia di Prato, rischia 12di carcere, accusato di diverse aggressioni a stupri a donne della zona. Il ragazzo mordeva e abusava delle sue vittime, dicendo che le sue azioni erano parte di un disegno più grande, e che lo faceva “indel”. “Ho bisogno di nutrirmi di corpi. Io salverò il mondo”, aveva detto agli inquirenti, dopo essere stato arrestato. A denunciare il ragazzo era stata una donna che spesso andava a camminare per i boschi di Prato, per poi tornare con strani segni sul corpo. La vittima si era rivolta all’Onap, Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici, appoggiata dai genitori. Arrestato nel 2020, in primo grado ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : P.S. Dimenticavo: forse vi sarete chiesti, ma Ziliani è un giornalista, ci sarà un Ordine dei giornalisti che lo tu… - fc3ps3 : RT @CancAtomic: Se Giraudo vincerà al CEDU si riaprirà il processo sportivo 2006, e l'ammontare dei danni passerà da 443mln (chiesti 10 a… - Payo2002Payo : @serracchiani Siete stati al governo voi negli ultimi anni, perché tutte queste leggi non le avete varate voi? Se… - andal68 : RT @CancAtomic: Se Giraudo vincerà al CEDU si riaprirà il processo sportivo 2006, e l'ammontare dei danni passerà da 443mln (chiesti 10 a… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Rimini, molestie alle commesse: chiesti 6 anni per il titolare del negozio #Rimini #molestie #30marzo -

Parole che suonano come un specie di nuovo attacco a determinate dinamiche di corte, dalle quali si è staccato da circa tre. A tal proposito, in questi giorni molti si sonose Harry, ...Dalle parole ai fatti Hanno tenuto duro più che hanno potuto le ragazze che nel febbraio del 2020 quando il caso è venuto alla ribalta avevano 21, 24 e 28. Per la più giovane, l'incubo è ...Nella udienza di oggi davanti alla gup Francesca De Palma, i pm hanno chiesto una condanna a 12di reclusione per Marchi, assente in aula. Al giovane vengono contestati gli stessi reati degli ...

La banda di 'Bestione' e la stanza delle torture: chiesti 140 anni di carcere RomaToday

Ho chiesto a ChatGPT chi erano le protagoniste femminili delle ... E comunque non dobbiamo stupirci o scandalizzarci più di tanto se pensiamo che sono anni che su web e social girano informazioni ...Chiesta dal pm Erminio Amelio la condanna a 3 anni anche per l’imprenditore Gaspare De Blasi, mentre per altri 7 imputati verrà valutata la richiesta di rinvio a giudizio. Stefanelli, secondo l’accusa ...