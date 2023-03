Chiede di andare in bagno sull'aereo ma litiga con lo steward: 'Sei uno str***o'. Ryanair lo mette al bando (Di venerdì 31 marzo 2023) Bandito dai voli Ryanair dopo un litigio con il personale di bordo. Carlo Chiaravalloti , imprenditore di 59 anni, è stato inserito nella black list della compagnia aerea irlandese e non potrà più ... Leggi su leggo (Di venerdì 31 marzo 2023) Bandito dai volidopo un litigio con il personale di bordo. Carlo Chiaravalloti , imprenditore di 59 anni, è stato inserito nella black list della compagnia aerea irlandese e non potrà più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Come ho già detto, o la #Juventus chiede alla Procura #FIGC di andare al patteggiamento come nel 2006 con l'avv.… - daymelloreal7 : RT @Faby02143334: IL BIONDINO CHIEDE DI ESSERE SALVATO MENTRE VEDIAMO IL LIVE DELLA FATA E DELLA CUOCA CHE FANNO GINNASTICA CASUALMENTE OR… - zeniram5 : RT @Faby02143334: IL BIONDINO CHIEDE DI ESSERE SALVATO MENTRE VEDIAMO IL LIVE DELLA FATA E DELLA CUOCA CHE FANNO GINNASTICA CASUALMENTE OR… - Faby02143334 : IL BIONDINO CHIEDE DI ESSERE SALVATO MENTRE VEDIAMO IL LIVE DELLA FATA E DELLA CUOCA CHE FANNO GINNASTICA CASUALME… - Chini_Francesco : RT @ChanceGardi: Freedom Alliance of South Africa (FASA) chiede all'Alta Corte del Sud Africa di annullare l'autorizzazione di Pfizer sulla… -