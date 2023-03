Chiara Ferragni e l’imprevisto in bikini: «Quando ti senti super cool ma poi…» spunta un dettaglio (Di venerdì 31 marzo 2023) Chiara Ferragni in questo momento si trova in Africa con i suoi amici per un viaggio all’insegna della natura: il gruppo, infatti, sta effettuando moltissime escursioni, tra cui anche safari mozzafiato. Tra un leone e l’altro, Chiara, però, non si dimentica di mostrare ai suoi quasi 30 milioni di follower i nuovi prodotti della nuova collezione del suo brand. Proprio nelle ultime storie Instagram, però, arriva l’imprevisto. Il post di Chiara Ferragni Nell’ultimo post che Chiara Ferragni ha pubblicato sul proprio profilo Instagram ha mostrato uno dei nuovi costumi del suo brand. La mamma di Leone e Vittoria posa davanti allo schermo del suo smartphone e come didascalia scrive: «Quando ti senti super ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 31 marzo 2023)in questo momento si trova in Africa con i suoi amici per un viaggio all’insegna della natura: il gruppo, infatti, sta effettuando moltissime escursioni, tra cui anche safari mozzafiato. Tra un leone e l’altro,, però, non si dimentica di mostrare ai suoi quasi 30 milioni di follower i nuovi prodotti della nuova collezione del suo brand. Proprio nelle ultime storie Instagram, però, arriva. Il post diNell’ultimo post cheha pubblicato sul proprio profilo Instagram ha mostrato uno dei nuovi costumi del suo brand. La mamma di Leone e Vittoria posa davanti allo schermo del suo smartphone e come didascalia scrive: «ti...

