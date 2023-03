Chi vincerà il Grande Fratello Vip 7? I pronostici

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 31 marzo 2023) La domanda delle domande: chiilVip 7? In lizza per la vittoria finale dell’edizione di quest’anno sono rimasti Alberto De Pisis, Giaele De Donà, Micol Incorvaia, Milena Miconi, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi. Tra loro, Alberto e Milena non sanno ancora se saranno della finalissima o meno fino a quando Alfonso Signorini non comunicherà loro l’esito dell’ultimo televoto settimanale di quest’anno. Di seguito tutti isul vincitore del GF Vip 7.sul vincitore delVip 7 Ecco tutte le quote sul vincitore delVip 7. La maggior parte dei bookmaker vede in testa Oriana, seguita a ruota da Tavassi e Nikita. Non mancano però le eccezioni, con ...