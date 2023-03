Chi uscirà nella terza puntata del serale di Amici: i pronostici dei ragazzi (Di venerdì 31 marzo 2023) Domani sera andrà in onda la terza puntata del serale di Amici. Chi uscirà dalla scuola mariana? I ragazzi in casetta sono in crisi, soprattutto Cricca, che crede di dover abbandonare il talent. “Mi sono rotto che qui in casetta nessuno mi apprezzi. Va bene così, ma sono sicurissimo che vado via io alla prossima, al 100%, anzi 80%. Mi voglio godere questa settimana. Me la voglio solo godere e basta, non ho altro da dire. Nei voti che fanno qui ci sono dinamiche che vanno oltre al talento. Come quando Angelina si rifiuta di nominare Federica per il rapporto che ha con lei. Non lo so, mi sento davvero che esco domani. Diciamo che sono sicuri di chi non esce. Non esce Ramon, Isobel, Mattia, Angelina, Aaron, Samu non esc e. Io Wax, Ale, Maddalena e Federica siamo a rischio di uscire. Siamo ... Leggi su biccy (Di venerdì 31 marzo 2023) Domani sera andrà in onda ladeldi. Chidalla scuola mariana? Iin casetta sono in crisi, soprattutto Cricca, che crede di dover abbandonare il talent. “Mi sono rotto che qui in casetta nessuno mi apprezzi. Va bene così, ma sono sicurissimo che vado via io alla prossima, al 100%, anzi 80%. Mi voglio godere questa settimana. Me la voglio solo godere e basta, non ho altro da dire. Nei voti che fanno qui ci sono dinamiche che vanno oltre al talento. Come quando Angelina si rifiuta di nominare Federica per il rapporto che ha con lei. Non lo so, mi sento davvero che esco domani. Diciamo che sono sicuri di chi non esce. Non esce Ramon, Isobel, Mattia, Angelina, Aaron, Samu non esc e. Io Wax, Ale, Maddalena e Federica siamo a rischio di uscire. Siamo ...

