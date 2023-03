Chi è Stormy Daniels, l’ex pornostar che ha fatto incriminare Donald Trump (Di venerdì 31 marzo 2023) Dagli abusi subiti da bambina al ‘palcoscenico’ mondiale. Stormy Daniels, il nome in arte di Stephanie Clifford, non ha probabilmente mai immaginato neanche da lontano che un giorno sarebbe divenuta un volto noto per milioni di persone e la donna in grado di far cadere Donald Trump, rendendolo il primo ex presidente degli Stati Uniti incriminato della storia americana. Nata a Baton Rouge, in Louisiana, Clifford è cresciuta in una diroccata casa di campagna. La sua – ha raccontato nel libro ‘Full Disclosure’ – è stata un’infanzia di povertà e abusi fin da quando aveva solo nove anni. Mentre frequentava il liceo era già una spogliarellista, muovendo così i primi passi in quell’industria del porno che ha scalato fino al vetta ricevendo premi come regista, scrittrice e star. Proprio nel suo ruolo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Dagli abusi subiti da bambina al ‘palcoscenico’ mondiale., il nome in arte di Stephanie Clifford, non ha probabilmente mai immaginato neanche da lontano che un giorno sarebbe divenuta un volto noto per milioni di persone e la donna in grado di far cadere, rendendolo il primo ex presidente degli Stati Uniti incriminato della storia americana. Nata a Baton Rouge, in Louisiana, Clifford è cresciuta in una diroccata casa di campagna. La sua – ha raccontato nel libro ‘Full Disclosure’ – è stata un’infanzia di povertà e abusi fin da quando aveva solo nove anni. Mentre frequentava il liceo era già una spogliarellista, muovendo così i primi passi in quell’industria del porno che ha scalato fino al vetta ricevendo premi come regista, scrittrice e star. Proprio nel suo ruolo di ...

