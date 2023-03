Chi è Padre Enzo Fortunato, ospite a Oggi è un altro giorno (Di venerdì 31 marzo 2023) Padre Enzo Fortunato è ospite della puntata di Oggi è un altro giorno in programma questo pomeriggio, 31 marzo 2023, su Rai 1. Giornalista e saggista, frate minore conventuale, dal 1997 al 2021 ha diretto la Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi. Spesso è ospite di numerose trasmissioni in tv. Nato a Northampton il 24 novembre del 1966, da una famiglia proveniente dalla Costiera Amalfitana. È stato ordinato sacerdote nel 1994 nel Duomo della sua città di origine: Scala. Ma ha terminato i suoi studi ad Assisi che ormai è anche la sua seconda casa. Inoltre è direttore del mensile San Francesco Patrono d’Italia e del portale sanfrancesco.org. Il suo impegno ha portato grande visibilità, anche in tv, alla comunità francescana. Da giovane ha lavorato da ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 marzo 2023)della puntata diè unin programma questo pomeriggio, 31 marzo 2023, su Rai 1. Giornalista e saggista, frate minore conventuale, dal 1997 al 2021 ha diretto la Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi. Spesso èdi numerose trasmissioni in tv. Nato a Northampton il 24 novembre del 1966, da una famiglia proveniente dalla Costiera Amalfitana. È stato ordinato sacerdote nel 1994 nel Duomo della sua città di origine: Scala. Ma ha terminato i suoi studi ad Assisi che ormai è anche la sua seconda casa. Inoltre è direttore del mensile San Francesco Patrono d’Italia e del portale sanfrancesco.org. Il suo impegno ha portato grande visibilità, anche in tv, alla comunità francescana. Da giovane ha lavorato da ...

